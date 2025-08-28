タレントで女優の野呂佳代が、28日に放送されるTBS系バラエティ番組『怒りん坊将軍!』(22:00〜)に出演する。野呂佳代となえなの加藤浩次(極楽とんぼ)と菊池風磨(timelesz)がMCを務める『怒りん坊将軍!』は、日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、MCの2人がその怒りを受け止め、時には代わりに当事者に電話したり、時には解決策を提案したりと、怒りを発散させる大激怒バラエティ。第4弾となる今回は、バカリズ