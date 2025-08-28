ELIONEが、11月25日（火）に、Zepp Shinjukuでワンマンライブを開催することを発表した。2年前に行われた渋谷WWWでのワンマンライブではチケットは即完、彼自身のラッパーとしてのアイデンディティを遺憾無く発揮したパフォーマンスで観客を魅了した。今回の「ELIONE THE LIVE 2025 - JUST LIVE FOR TODAY-」は、キャリア2度目、Zeppでの初となるワンマンライブで、BACH LOGICフルプロデュースによる2度目のタッグアルバム『Just L