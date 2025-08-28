歌手の松崎しげる（75）がTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。モーニングルーティンや就寝時間について語った。軽く腹筋をして起き上がり、シャワーを浴びるのが朝の日課だという松崎。この日は午前6時ごろに起きたといい、「僕はどっちかっていうと夜型人間なんですよ。やっぱり音楽やるとね」と打ち明けた。さらに「大体（午前）6時ぐらいに寝る方が多い」とも明かし、パーソナリティーを務