中国政府は、抗日戦争勝利80年を記念し来月3日に北京で行われる軍事パレードに、北朝鮮の金正恩総書記が出席すると発表しました。【写真を見る】中国「抗日戦争勝利80年」軍事パレード北朝鮮の金正恩総書記ら26人の首脳が出席へ中国政府の発表によりますと、軍事パレードには金正恩総書記のほか、ロシアのプーチン大統領やイランのペゼシュキアン大統領ら26人の首脳が出席、日本からは鳩山由紀夫元総理が出席するということです