欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選プレーオフ第２戦（２７日＝日本時間２８日）の４試合が各地で行われ、日本代表ＤＦ鈴木淳之介のコペンハーゲン（デンマーク）はＤＦ常本佳吾の所属するバーゼル（スイス）に２―０、２戦合計３―１で勝利し、本戦出場を決めた。鈴木はベンチ入りも出番なしで常本はフル出場した。これでＣＬ本戦を戦う全３６チームが出そろった。日本勢は鈴木に加えてリバプール（イングランド）の日本代