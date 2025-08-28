参議院選挙で投票する見返りに報酬を約束したとしてパチンコ店運営会社の社長らが逮捕された事件。会社の従業員が私たちの取材に応じ、「3000円から4000円もらえる」と持ち掛けられたと証言しました。【事件の構図】「アルバイトは3000円」投票で従業員に“報酬”約束か投票で報酬約束か「4000円もらえる」従業員が証言大規模な“公職選挙法違反”の舞台となったのは、東京や鳥取など1都7県で31店舗を展開するパチンコ店でした。