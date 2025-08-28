《僕は…彼女を愛し続けることができるのか？》という不穏なキャッチコピーが躍る「マリッジ・サスペンス」ということで、そのタイトルに裏の意味があるのではないかと勘繰っていたが……。8月21日（木）に第6話が放送された『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）。阿部サダヲが主演で、松たか子がヒロインを演じている。テレビのコメンテーターも務める売れっ子弁護士・原田幸太郎（阿部）は、50年間「独身主義」を貫いてきたが