◇MLB ドジャースーレイズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）大谷翔平選手が11度目の先発に登場。今季初めて5回を投げきりました。初回先頭にヒットを浴びるも2つの空振りを奪うなど後続を許さぬピッチングで無失点に抑えます。2回は暴投を出すなど制球に乱れが生じるも、空振り三振を3つとり難をのがれます。しかし3回、ノエルビ・マルテ選手に投じた初球の93.2マイル（約150キロ）のカットボールを捉えられレフトへ一発をく