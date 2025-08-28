物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は8月14日に亡くなった千玄室さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】千玄室さんの元を訪れた政財界の大物たち良い意味での“俗物性”茶道裏千家の千玄室さんは、十五代家元、千宗室としての名の方がなじみ深いことだろう。1964年に父から家元を継承し、2002年、79歳で長男に代を譲っている。京都で30年以上の交