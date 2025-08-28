今月20日に神戸市中央区のマンションで起きた女性刺殺事件を受け、神戸市は、市の防犯カメラを100台増やすことを決めた。増設にかかる費用など計6500万円の補正予算案を9月議会に提出する。神戸市の防犯カメラ（同市提供）27日に開かれた市長定例会見で発表した。久元喜造市長は「事件当日、警察が捜査に使った画像の中には神戸市が提供した防犯カメラの画像もあった。神戸市のカメラだけでなくいろいろなところに設置されたカ