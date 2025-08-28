Image: Shutterstock 抗生物質が効かない。薬剤耐性がある細菌、AMR（Antimicrobial Resistance）。人類にとって危機となるAMRの感染状況をチェックし、必要に応じてできる限りスピーディに警告を出せるようにするにはどうすればいいか。ある研究チームが注目しているのが、飛行機の中のトイレです。飛行機内の汚水タンクAMRのある細菌はヒトの体に宿り、世界中へと広がる可能性があります。