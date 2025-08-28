こちらは、2025年8月14日にISS＝国際宇宙ステーションで撮影された画像。中央に写っているのはロシアの補給船「Progress（プログレス）MS-30」で、左下に写っているISSロシア区画のサービスモジュール「Zvezda（ズベズダ）」に係留されています。【▲ ISSのリブースト（軌道上昇）を行うロシアの補給船「Progress（プログレス）MS-30」。2025年8月14日撮影（Credit: NASA）】Progressの後方には黄色っぽい輝きが見えていますが、こ