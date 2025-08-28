男性６人組アイドルグループ「ＯＮＳＥＮＳＥ（オンセンス）」が２９日にシングル曲「ＹＵＡＫＥ」でデビューする。グループは昨年行われた「ＭＥＮＳＹＯＡＫＥＡＵＤＩＴＯＮ２０２４」で選ばれた４人を含む６人によって結成。「温泉（ＯＮＳＥＮ）」と「センス（ＳＥＮＳＥ）」を組み合わせた造語がグループ名となっており、メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで世界の日常を包めたら」という思いをテ