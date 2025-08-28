日本ラグビー協会は２８日、「パシフィックネーションズカップ２０２５」でカナダ戦（３０日、ユアスタ）に臨む日本代表の登録メンバーを発表した。７月のウェールズ戦で主将を務めたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が不在の中、新主将にはロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）がゲーム主将として登録された。ディアンズは、この試合には出場しないフッカー原田衛との共同キャプテン。カナダ戦のフッカーは、２３歳の江