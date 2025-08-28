「Zephyr」 ピクセルは、シンガポール発のイヤフォンブランド「KOTORI AUDIO」より、ハイブリッド型イヤフォン「Zephyr(ゼファー)」と、バランスド・アーマチュア(BA)ドライバーを1基搭載した「VAMPIRE」の2モデルを、9月5日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はZephyrが28,000円前後、VAMPIREが18,800円前後。 発売に先駆けて8月28日11時から予約受付とデモ機展示がスタート