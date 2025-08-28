先発捕手負傷でDH解除…アクシデントが生んだ珍光景米大リーグ・ナショナルズの小笠原慎之介投手が、DH制にも関わらず打席に立つという珍事が発生した。27日（日本時間28日）にニューヨークで行われたヤンキース戦で、小笠原は3回途中から2番手で登板した。この時点でナショナルズは、捕手で先発したドリュー・ミラスに代わって先発DHのライリー・アダムスが捕手に入っており、小笠原は「7番・投手」としてラインナップに入っ