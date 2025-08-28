《ハワイで結婚式をしてきました最高にかわうぃー花嫁と娘でした》26日、純白のドレスに身を包んだ妻、そして愛娘の写真を自身のインスタグラムに投稿したのは、オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）。「藤森さんは’24年5月にTBSラジオ『パンサー向井の＃ふらっと』に生出演した際に結婚を発表。お相手は“一般女性”としていました。同年11月には自身がレギュラー出演する『王様のブランチ』（TBS系）で第1子となる娘さんの誕生