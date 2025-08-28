「黒夢」や「SADS」でも活動したロックミュージシャンの清春（56）が、27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自身の楽曲が名作ドラマの主題歌に決まった経緯を明かした。清春は1994年に「黒夢」としてメジャーデビュー。GLAYやL'Arc-en-Cielとともにカリスマ的人気を誇り、そのファッションセンスでも注目を浴びた。また2000年にリリースした「忘却の空」は、TBSの大人気ドラマ「池袋ウエス