「不調に苦しむ大谷翔平選手（31）ですが、家に帰るとすっかり“パパの顔”となるようです。“娘が寝ているだけでもかわいくてたまらない”と話していました」（スポーツ紙記者）誕生から4カ月となる大谷の愛娘。8月13日に配信されたスポーツ誌「Number Web」のインタビューで“今のささやかな幸せ”について聞かれると、大谷はこう答えた。《今日はこれから帰って娘をプールに入れてあげたいので、家に帰るのが幸せかな》大谷は《