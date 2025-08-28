アメリカ・ミネソタ州のカトリック系の学校で27日、銃撃事件があり、8歳と10歳の児童2人が死亡、17人がケガをしました。容疑者は犯行後に自殺しています。銃撃事件があったのは、ミネソタ州ミネアポリスのカトリック系の学校です。警察によりますと27日午前、学校に併設された教会で、ミサに集まっていた児童らに向け、容疑者が窓の外から銃を乱射しました。8歳と10歳の児童2人が死亡、子供を含む17人がケガをしたということです。