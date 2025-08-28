◇ナ・リーグドジャース―レッズ（2025年8月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で出場。投手復帰後最多の87球を投げ、5回2安打1失点と試合をつくった。カーブをはじめとする変化球でリズムをつくり、同じく復帰後最多の毎回9奪三振。2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶり勝利投手の権利を得た。初回は先頭のフリードルに