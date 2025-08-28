◇プロ野球セ・リーグ広島3ー2巨人（27日、マツダスタジアム）「僕が聞いてたのはキャッチャーはああいうプレーの時はベースの前にいなくちゃいけないんじゃないですかとは確認したんですけど･･･」試合終了後に約2分にわたり審判団と話し込んでいた巨人の阿部慎之助監督。その内容は本塁におけるコリジョンルールの確認でした。問題のプレーは9回1アウト1、3塁で、リチャード選手がファーストへのゴロ。ファーストのモンテロ選手