フリーアナウンサーの森香澄（30）が27日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。学生時代のいじめ被害について語った。女子同士でけんかしたことはある？との質問に対し、「いじめられてたから、中学生ぐらいの時」と告白。いじめの内容は「私だけが理解できない、暗号みたいな言語みたいなのが作られてて」と説明。「主犯格の女子に“いい加減にして！”みたいな。そしたら、よく分か