現地８月27日に開催されたカラバオカップ２回戦で、マンチェスター・ユナイテッドが４部のグリムズビーと敵地で対戦した。昨季プレミアリーグ15位に沈んだ名門は22分、30分に失点して０−２で折り返した後、75分にブライアン・ムベウモ、89分にハリー・マグワイアがゴール。２−２の同点に追いつく意地を見せた。しかし、２巡目までもつれ込む壮絶なPK戦を11-12で落とし、３つカテゴリーが違う格下相手に屈辱の敗北を喫した。