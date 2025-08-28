10月17日に公開される映画『さよならはスローボールで』の本予告が公開された。 参考：フレデリック・ワイズマンも“声”の出演『さよならはスローボールで』10月17日公開決定 本作は、 終わりゆく中年の青春を切り取った脱力系ベースボールムービー。取り壊しの決まった野球場で地元の草野球チームが最後の試合を行う姿を描く。 監督を務めたのは、本作が長編