ＩＮＰＥＸや石油資源開発が高い。２７日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の１０月限が前日比０．９０ドル高の１バレル＝６４．１５ドルと上昇した。米エネルギー情報局が発表した石油在庫統計で、原油在庫が予想を上回る減少となり、需給引き締まり観測が浮上し相場を押し上げた。原油価格の上昇を受け、ＩＮＰＥＸなどに買いが流入している。 （注）タイトル末尾の