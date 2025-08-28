コンヴァノが高い。同社は２７日の取引終了後、中期経営計画の修正と、暗号資産の購入決議を発表し、材料視されたようだ。中期経営計画では２７年３月期の売上高目標を２３７億円（従来は１５０億円）、営業利益目標を９５億円（同３０億円）に引き上げたほか、２９年３月期の売上高を１１３５億円、営業利益を５１６億円とする目標を設定した。高付加価値・高マージン事業へのシフトが想定以上のスピードで進展して