午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８８８、値下がり銘柄数は６３１、変わらずは９６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、証券・商品、石油・石炭、保険など。値下がりで目立つのは小売、繊維、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS