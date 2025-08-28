瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は海沿いを中心に晴れて、内陸ではおおむね曇りになるでしょう。夜のはじめごろにかけて局地的に雷雨で激しく降るおそれがあります。天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で35度、津山で33度でしょう。香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。 29日は高気圧に覆われて晴れま