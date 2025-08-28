サムスンの次期フラッグシップ最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」は、現行のGalaxy S25 Ultraよりも角がさらに丸みを帯び、かつてのNoteシリーズのような直線的でシャープな印象から離れていくと報じられています。 ↑直線的なデザインから離れていく。 Galaxy S24 Ultraは角が鋭く、手のひらに当たって痛いと感じるユーザーもいました。 現行のS25 Ultraでは角がやや丸くなりましたが、著名リーカーのIce Universe氏は、