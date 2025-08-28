アソビシステムとツインプラネットが共同で手掛ける初のメンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」が、8月29日にデビューシングル「YUAKE」を配信リリースし、同日20時にミュージックビデオを公開することが決定しました。また、9月6日（土）に開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のステージにて初パフォーマンスを披露する予定です。 【写真を見る】【 ONSENSE（オンセンス） 】 「が