28日11時現在の日経平均株価は前日比159.87円（0.38％）高の4万2680.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は888、値下がりは631、変わらずは96と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を98.26円押し上げている。次いで東エレク が16.71円、フジクラ が10.80円、ＫＤＤＩ が10.33円、中外薬 が9.83円と続く。 マイナス寄与度は14.59円の押し下