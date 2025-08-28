食楽web ●和牛と鰻の名産地として知られる鹿児島県鹿屋市。地元出身のサンシャイン池崎さんが旗振り役となって展開する「KANOYeah!CITY」プロジェクトとは？ 温暖な気候と豊かな自然や地下水に恵まれた鹿児島県。飼料作物の生産や放牧に適した環境では、黒毛和牛をはじめとする畜産が盛んなことに加え、日本一の生産量を誇る鰻の養殖も根付いています。 鹿屋市は、その恵まれた土壌を生かした和牛の肥育はもちろん、国内屈