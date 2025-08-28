「ヨガフェスタ」は、8月29日(金)から始まる2週間で「YOGAWeek2025 at yogafest」を オンラインライブイベントとして開催します。 YOGAWeek2025 at yogafest 「ヨガフェスタ」は、8月29日(金)から始まる2週間で「YOGAWeek2025 at yogafest」を オンラインライブイベントとして開催。YOGAWeekは2021年にヨガフェスタで初開催。YOGAWeekは、そんな想いで100名を超える日本全国のヨガ講師とともにスタートし、今回も4