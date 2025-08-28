事故で怪我をしましたが、物損事故として届けても良いのでしょうか--。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は、自転車で直進走行中に、駐車場から突然出てきた車に衝突し転倒してしまい右足首、腰、首を痛めてしまいました。その後、警察が現場検証にきましたが、警察から「人身事故にすると、刑事事件として加害者が処罰される」など、相談者にとってはプレッシャーに感じる事を言われ、物損事故として処理