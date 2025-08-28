アミフィアブルは、エンタープライズ向けテスト工程自動化プラットフォームのUI改定と機能追加を行い、これまで「MLET.II」の名称で展開したサービス名称を、「Esplat」(エスプレット)へと改称しました。 アミフィアブル「Esplat」 アミフィアブルは、エンタープライズ向けテスト工程自動化プラットフォームのUI改定と機能追加を行い、これまで「MLET.II」の名称で展開したサービス名称を、「Esplat」(エスプレット)へと