ガールズグループ・CUTIE STREETの初となる全国ツアー『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』が、27日に埼玉・和光市民文化センター サンアゼリア 大ホールで開幕した。【動画】人気曲の続編的ナンバー！CUTIE STREET「かわいいさがしてくれますか？」ミュージックビデオティザー映像新衣装をまとってステージに登場したCUTIE STREETは、TikTok総再生回数66億回を突破した「かわいいだけじゃ