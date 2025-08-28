アソビシステム、TWIN PLANET（ツインプラネット）、W TOKYO、Y&N Brothersらの合弁会社として設立したYOAKE entertainment（ヨアケエンターテイメント）から、がんばりすぎない、ぬくぬく系”バスタイムポップス”を届ける、メンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』がデビューすることが決定した。29日にデビューシングル「YUAKE」を配信リリース、同日午後8時にミュージックビデオを公開。9月6日に開催される『第41回 マ