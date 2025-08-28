シンガー・ソングライターの長渕剛（68）をめぐり、妻で元女優の志穂美悦子（69）が長渕の個人事務所の取締役などを昨年4月に辞任し、夫婦としても別居状態にあると、28日発売の「週刊文春」などに報じられ、ファンも関係者もマスコミも騒然となっている。【もっと読む】元女優にはいまだ謝罪なし…トラブル「完全否定」からの好感度アップ図る長渕剛のイメチェンSNS「これまで、度重なる不倫や女性トラブルに目をつぶり、擁護し