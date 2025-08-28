警察庁は28日、2026年度予算の概算要求を明らかにした。一般会計は25年度当初予算に比べ365億円増の3476億円で、サイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」運用に向け、対処能力向上などに64億円を計上。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）を中心とする組織犯罪対策に40億円を充て、国境を越えた特殊詐欺などで収益を得る「海外匿流」の取り締まりも強化する。能動的サイバー防御は、サイバー攻撃に先手を打って相手側の