映画「ベイビーわるきゅーれ」シリーズなどで知られる阪元裕吾監督の最新作「フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］」（10月10日から全国順次公開）が29日に開幕する第21回大阪アジアン映画祭で特別招待作品として世界初上映される。 【写真】〝故郷に錦を飾る〟新進気鋭のクリエイターの20代の集大成！ 阪元氏は1996年生まれ、大阪府出身の29歳。京都造形芸術大学（現・京都