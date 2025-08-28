２７日、海南省三亜市でプレジャーボートを楽しむ人たち。（ドローンから、三亜＝新華社記者／趙穎全）【新華社三亜8月28日】中国海南省三亜市は、台風13号の影響が次第に薄れ、観光市場は回復の動きを見せている。市内の南山文化観光区、蜈支洲（ごししゅう）島観光区、三亜国際免税城観光区、アトランティス・リゾートなど観光関連施設10カ所は既に営業を再開した。２７日、海南省三亜市でプレジャーボートを楽しむ人たち