8月28日、ボーイズダンスボーカルグループ・UNiFY初のフルアルバム『平成37年』が、3形態（通常盤A・通常盤B・初回限定盤）でリリースされた。収録楽曲は、新曲6曲を含む全8曲。青春時代を平成の音楽と共に駆け抜けてきたUNiFYメンバーが、令和の最先端を往く音楽との「融合」と「開拓」を目指した前衛的・革新的なナンバーを収録している。「ラヴバトン」「コミカルヘイト」という2つの軸を掲げ、UNiFY独自の音楽性をこの1枚に詰