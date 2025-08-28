¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Á¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï¡×¶Ë¾å¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÂÐ·è¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸÷±Ê¤Ï½ñ²È¤ÎÀÐ°æ½Ó»Ò¤µ¤ó¡Ê68¡ËÍî¸ì²È¤Î·Ë¤¢¤µµÈ¡Ê55¡Ë¤ÈÂÐ·è¤·¡¢¥é¥à¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ç¾¡Íø¡£¡ÖNHK¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Á¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï¡Ù¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö1¥ö·î¤ËÅÏ¤êËÍ¤ÎÌ©Ãå¤òÃ´Åö¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ²¼