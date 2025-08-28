歌手の渡辺美里（59）が28日放送のTOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。デビュー翌年の86年にリリースしたヒット曲「MyRevolution」の誕生秘話を明かした。パーソナリティーの住吉美紀が「たまたま昨日TMNETWORKのお三方がゲストでいらして。小室さんともデビュー当時からのお付き合いだと思いますけど」と振り、音楽ユニット「TMNETWORK」小室哲哉の話題に。渡辺は「このことに関してはあっち