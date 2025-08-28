ロックミュージシャンの清春（56）が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。同世代バンドとの関係性を明かした。94年に黒夢でメジャーデビュー。番組で同年デビューのL’Arc−en−Ciel（ラルクアンシエル）との関係性を聞かれた清春は「黒夢とラルクは、インディーズ時代に一緒にライブやってたので、どっちかっていうと仲良しだったんです」。MCのかまいたち濱