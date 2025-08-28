ビジネスラウンジの受付カウンターもカフェ同様、何も言われず普通に入れた。 6時間以上の長い乗り継ぎ時間だったため、追加料金を払えばエコノミークラスでも使えるという航空会社のラウンジに課金。ちなみにこれは日本を出る前から決めていて、事前にネットで予約していました。 出発時間の3時間前から入れるとのことで、それまではお土産を見て時間を潰し、パリ行きの搭乗口を確認してからラウンジへ。 カウンタ