タクシー運転手への脅迫と暴行の疑いで書類送検され活動自粛中の７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二と被害者のタクシー運転手との示談が成立し、２８日に都内で被害者側の河西邦剛弁護士、西山晴基弁護士が記者会見を開いた。河西弁護士は「本日付になります。暴行脅迫被疑事件について示談が本日成立したことを報告いたします」と説明。「今市氏が最終的に、被害者