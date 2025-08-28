◆米大リーグメッツ６―０フィリーズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）フィリーズのＫ・シュワバー外野手が２７日（日本時間２８日）、敵地のメッツ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場したが、４打数０安打に終わった。メ軍先発マクリーンに対し、一ゴロ、一ゴロ、二ゴロに封じられた。９回１死では左腕レイリーに空振り三振を喫した。ドジャース大谷翔平投手と激しいナ・リーグのキング争いを繰