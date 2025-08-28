2024年パリオリンピックでアーチェリー韓国代表監督を務めたパク・ソンスさんがこの世を去った。【写真】「巨人症」と闘病…59歳で逝去した205cmの韓国女性オリンピアン8月27日、韓国警察とスポーツ界関係者によると、パク・ソンスさんは同日午前9時頃、韓国中部の忠清北道・清州（チュンチョンブクト・チョンジュ）にある宿舎で亡くなった状態で発見された。55歳だった。パク・ソンスさんは最近、パリオリンピック制覇記念で開催